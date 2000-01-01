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Франция. 10 человек причастны к теракту в Hypercacher 26.04 12:44   MIGnews.com

Во Париже арестованы 10 человек из-за теракта в Hypercacher

Парижская прокуратура сообщила об аресте десяти человек, которые были задержаны по подозрению в причастности к событиям двухгодичной давности во французской столице.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру французской столицы, задержанные отвечали за поставку оружия Амеди Кулибали – террористу, совершившему в январе 2015 года напавшего на супермаркет кошерных продуктов Hypercacher и взяв в заложники покупателей, убив четверых из них - Яакова Хатаба, Йоана Коэна, Филиппа Браана и Франсуа-Мишеля Саада.

Аресты проходили с понедельника по утро среды, 26 апреля.

Помимо заложников в кошерном супермаркете, на Амеди Кулибали лежит ответственность и за убийство сотрудницы французской полиции, которая остановила его автомобиль и которую он застрелил.

Напомним, что, он был сообщником братьев Куаши – Шарифа и Саида – которые совершили теракт в парижской редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo, где расстреляли 12 человек и сами были впоследствии убиты.
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