На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
ФСБ России задержала на Сахалине двух сторонников террористической организации "Исламское государство" (также известна как ISIS), готовивших теракт в людном месте.
В частности, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Южно-Сахалинске сообщили, что задержанные сторонники ИГ "планировали совершить резонансную террористическую атаку на объекте массового пребывания людей".
Отмечается, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны россиянин и гражданин одной из республик Центральной Азии.
"В ходе обысков по местам их проживания изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература", – отметили в ЦОС.
Кроме того, в их мобильных телефонах обнаружены схемы изготовления взрывных устройств.
В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело.