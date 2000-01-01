26.04 10:53 MIGnews.com

На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт

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ФСБ России задержала на Сахалине двух сторонников террористической организации "Исламское государство" (также известна как ISIS), готовивших теракт в людном месте.В частности, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Южно-Сахалинске сообщили, что задержанные сторонники ИГ "планировали совершить резонансную террористическую атаку на объекте массового пребывания людей".Отмечается, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны россиянин и гражданин одной из республик Центральной Азии."В ходе обысков по местам их проживания изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература", – отметили в ЦОС.Кроме того, в их мобильных телефонах обнаружены схемы изготовления взрывных устройств.В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело.