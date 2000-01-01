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В зоопарке Калькильи медведь оторвал руку 9-летнему ученику 26.04 06:43   MIGnews.com

В зоопарке Калькильи медведь оторвал руку 9-летнему ученику

Трагедией закончилась школьная экскурсия, организованная для учащихся одной из палестинских школ в зоопарк Калькильи – единственный городской зоопарк Палестинской автономии. В результате нарушения техники безопасности девятилетний школьник лишился без руки.

Со ссылкой на палестинскую полицию, агентство "Маан" пишет, что ребенок перелез через ограждение, чтобы покормить медведя в клетке, в результате чего хищник откусил его руку по локоть. Пострадавшего сразу доставили в городскую больницу, а оттуда – в госпиталь Национального университета Ан-Наджах в Шхеме.

Британское издание Daily Mail сообщает, что оторванную конечность животное сожрало.

После произошедшего министерство местного самоуправления ПА закрыло зоологический парк до дальнейшего уведомления и создало специальную комиссию по расследованию инцидента. Результаты следствия должны быть оглашены в течение недели.

Предпринимались ли какие-либо меры в отношении медведя, остается неизвестным.
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