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26.03 09:20   MIGnews.com

В Париже зарезали и сожгли женщину, выжившую в Холокосте

На улице Филипп Август в 11-м округе Парижа в сожженной квартире обнаружено тело 85-летней женщины.

По данным Национального Бюро Борьбы с Антисемитизмом (BNVCA), речь идет о пережившей Холокост 85-летней Мирелле К.

BNVCA сообщает, что Мирелль была убита одиннадцатью ударами ножа, после чего ее квартира подожжена в пяти разных местах.

BNVCA утверждает, что обстоятельства гибели Мирелль сходны с обстоятельствами убийства 66-летней еврейской учительницы Сары Халими в прошлом году.

Ранее Мирелль обращалась в полицию и сообщала о том, что ее угрожали “сжечь”. Полиция задержала человека, подозреваемого в убийстве.
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