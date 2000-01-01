Во Франции задержан политик, радовавшийся смерти Бельтрама

Пуссье был арестован в собственном доме в городе Дивес-сюр-Мер (северо-запад Франции).
В посте политика говорилось о том, что он вспоминает о своем друге Реми Фрейссе, каждый раз, когда стреляют в полицейского. Речь идет об активисте Фрейссе по защите окружающей среды, который был убит полицейской шумовой гранатой во время акции протеста 2014 года, пишет AFP.
"И на этот раз это был полковник, прекрасно! Кроме того, это означает, что на одного избирателя Макрона стало меньше", - добавил он.
Опальному политику грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тыс. евро.
Как известно, большинство заложников удалось освободить. Бельтрам предложил себя в обмен на женщину, которую нападавший использовал как живой щит.
Действия полицейского помогли ликвидировать злоумышленника, но в ходе операции он сам был тяжело ранен. В ночь на субботу Бельтрам умер от полученных ранений.