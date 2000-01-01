Пожар в Беэр-Шеве: погибла 2-летняя девочка

В пресс-службе "Маген Давид Адом" уточняют, что вызов был получен из дома, расположенного на улице Давид Элазар. Источник возгорания находился в квартире на предпоследнем, седьмом этаже.
Женщина и девочка были доставлены в больницу "Сорока" в состоянии средней степени тяжести. Однако позже медики констатировали смерть девочки.
Пожарным, прибывшим по вызову соседей, удалось эвакуировать из горящей квартиры обоих пострадавших детей.
Издание отмечает, что в отделении интенсивной терапии находится 4-летний брат погибшей. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. На данный момент ему оказывается срочная медицинская помощь.
Старшая 8-летняя девочка, спасаясь от пламени, была вынуждена выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на значительной высоте. При падении ребенок получил тяжелые травмы. У нее отмечается отравление угарным газом и контузия.
30-летняя женщина – мать пострадавших детей - получила отравления углекислым газом средней тяжести. Она также доставлена в медицинский центр "Сорока".
Женщина на предварительном следствии рассказала полиции, что была на другом этаже квартиры, когда вспыхнул пожар, и она не видела, что произошло с детьми.
По словам пожарных экспертов, возгорание могло произойти в салоне. В числе основных версий причины пожара рассматривается короткое замыкание в одной из розеток или в кондиционере. Вместе с тем, не исключено, что пожар возник во время детских игр с огнем. Эксперты ждут заключение инженера о состоянии электропроводки.