Массовые беспорядки из-за ареста Пучдемона

В воскресенье, 25 марта, более 55 тыс. человек приняли участие в протестах, после ареста Карлеса Пучдемона.
В результате ожесточенных столкновений с правоохранителями во время акций протеста в Каталонии 98 человек были травмированы, 6 арестованы. Сообщается, что многие из пострадавших получили травмы легкой степени тяжести.
В каталонской медслужбе уточнили, что сотрудники оказали в общей сложности помощь 98 раз, в основном – ушибы. 90 человек пострадали в Барселоне, все травмы второстепенного характера (из них 22 – сотрудники полиции), 7 – в Льейде и 1 в – Таррагоне, пишет Elperiodico.
Как известно, в Барселоне вспыхнули беспорядки после задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.