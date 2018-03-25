Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Из-за ареста Пучдемона, испанцы устроили столкновения 26.03 12:34   MIGnews.com

Массовые беспорядки из-за ареста Пучдемона

В воскресенье, 25 марта, более 55 тыс. человек приняли участие в протестах, после ареста Карлеса Пучдемона.

В результате ожесточенных столкновений с правоохранителями во время акций протеста в Каталонии 98 человек были травмированы, 6 арестованы. Сообщается, что многие из пострадавших получили травмы легкой степени тяжести.

В каталонской медслужбе уточнили, что сотрудники оказали в общей сложности помощь 98 раз, в основном – ушибы. 90 человек пострадали в Барселоне, все травмы второстепенного характера (из них 22 – сотрудники полиции), 7 – в Льейде и 1 в – Таррагоне, пишет Elperiodico.

Как известно, в Барселоне вспыхнули беспорядки после задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:48
Израиль признает сотни суданцев беженцами
13:34
В Южной Корее конституцию подогнали под президента
13:19
Рейтинг 20-го канала превысил рейтинг КАН
13:09
Главный раввин Израиля рассказал "о неграх и обезьянах"
12:51
Джереми Корбина обвинили в "потакательстве антисемитам"
12:08
США выделяют рекордную сумму на ракетную оборону Израиля
11:52
Спасатели нашли пять человек, считавшихся пропавшими в ТЦ
11:48
В Газе и на Западном берегу живут 5 миллионов палестинцев
11:37
Светлова раскритиковала парад ветеранов СС в Латвии
11:27
Большинство новых домов строят в удаленных поселениях
11:08
Саммит ЕС-Турция: политики обсудят вопрос беженцев
10:31
"Как короли": Израильская тюрьма - курорт для террористов
10:08
Нетаниягу ждет новый допрос
09:41
Во Франции задержан политик, радовавшийся смерти Бельтрама
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus