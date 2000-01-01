26.03 08:07 MIGnews.com
"Аль-Арабия": ЦАХАЛ атаковал "Хизбаллу" в Ливане
Армия обороны Израиля нанесла удар по нескольким позициям Хизбаллы на границе Ливана и Сирии.
Об этом в понедельник, 26 марта сообщает телеканал "Аль-Арабия", передает Arutz Sheva
.
По данным телеканала, шиитская группировка подверглась атаке в долине Бекаа.
На ливанском новостном сайте "А-Нашра" также говорят о нападении Израиля, однако не указывают цели атаки.
Однако, ассоциированный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Маядин"
отвергает эту информацию. На телеканале утверждают, что слухи об израильском нападении на позиции боевиков – это вымысел.
Аналогичная позиция озвучена в сети военным движением "Хизбаллы", которое заверяет, что не было никаких атак на позиции организации ни в Ливане, ни в Сирии.
Между тем официальный Израиль пока не прокомментировал данный случай.
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