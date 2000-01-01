Массовый ракетный обстрел Саудовской Аравии

Хуситские повстанцы отметили третью годовщину начала саудовской интервенции в Йемен массовым ракетным обстрелом городов Саудовской Аравии, включая ее столицу Эр-Риад.
Система противоракетной обороны Саудовской Аравии в общей сложности перехватила сем баллистических ракет хуситов, три из которых были выпущены по столице, а остальные – по городам Хамис Мушаит, Наджран и Джазан.
В результате падения обломков поражённой в воздухе ракеты на жилой дом один из его жильцов погиб, несколько человек получили ранения. О других жертвах ракетного обстрела саудовской территории и об общем числе выпущенных ракет не сообщается.
По словам представителей группировки хуситов, главной целью их ракетного удара был аэропорт "Король Халед", на находящийся примерно в 30 км от Эр-Рияда, а также аэропорты городов Джизан и Асир.
Местные жители зафиксировали на камеры остатки двигателя одной из ракет, запущенной повстанцами Хуситами по целям в Королевстве Саудовская Аравия. По предварительным данным — это Burkan-2H.
Ранее ополченцы Йемена неоднократно производили обстрелы саудовских объектов именно такими ракетами.