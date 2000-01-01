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Массовый ракетный обстрел Саудовской Аравии | Фото:26.03 07:48   MIGnews.com

Массовый ракетный обстрел Саудовской Аравии

Хуситские повстанцы отметили третью годовщину начала саудовской интервенции в Йемен массовым ракетным обстрелом городов Саудовской Аравии, включая ее столицу Эр-Риад.

Система противоракетной обороны Саудовской Аравии в общей сложности перехватила сем баллистических ракет хуситов, три из которых были выпущены по столице, а остальные – по городам Хамис Мушаит, Наджран и Джазан.

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

В результате падения обломков поражённой в воздухе ракеты на жилой дом один из его жильцов погиб, несколько человек получили ранения. О других жертвах ракетного обстрела саудовской территории и об общем числе выпущенных ракет не сообщается.

По словам представителей группировки хуситов, главной целью их ракетного удара был аэропорт "Король Халед", на находящийся примерно в 30 км от Эр-Рияда, а также аэропорты городов Джизан и Асир.

Местные жители зафиксировали на камеры остатки двигателя одной из ракет, запущенной повстанцами Хуситами по целям в Королевстве Саудовская Аравия. По предварительным данным — это Burkan-2H.

Ранее ополченцы Йемена неоднократно производили обстрелы саудовских объектов именно такими ракетами.





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