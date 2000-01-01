26.03 07:35 MIGnews.com

Россия: пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 48 человек

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В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 48 человек, об этом заявил заместитель председателя МЧС Владлен Аксенов на селекторном заседании.По его словам, эксперты после проверки ТЦ обнаружили и подтвердили гибель 48 человек, 19 из которых сейчас находятся в учреждении судебно-медицинской экспертизы.Сообщается, что первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара завершится до 18:00 понедельника, проинформировал председатель МЧС РФ Владимир Пучков.В медучреждениях города продолжают находиться 12 пострадавших, 10 человек - в больнице скорой помощи. 2 в тяжелом состоянии, а 36 человек находятся на амбулаторном лечении, заявил представитель Администрации Кузбасса.Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Пожар охватил 1,5 тыс. кв м, через несколько часов на площади 1,2 тыс. кв. м обрушилась кровля, между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия.