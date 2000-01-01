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27.03 07:26   MIGnews.com

В Польше задержали российского шпиона

В Польше задержали предполагаемого российского шпиона, сообщает телеканал TVP1, ссылаясь на материалы спецслужб.

Речь идет о некоем Мареке. В, работавшем в одной из экономических госструктур, и одновременно замешанного в связях с российскими спецслужбами, которые официально числятся сотрудниками посольства РФ в Варшаве.

В суде задержанного россиянина обвинили шпионаже, и поместили под стражу на три месяца.

При этом как сообщил представитель ABW Станислав Жарын в прямом эфире радиостанции Polskie Radio 24, у подозреваемого российского шпиона, задержанного 23 марта, была информация о ключевых проектах в польской энергетике, о взглядах правительства Польши на российский газопровод "Северный поток-2" и о проектах ЕС по диверсификации источников поставок газа в Польшу.

Предполагается, что в связи с этим 26 марта польские власти вызвали на ковер посла России Сергея Андреева, однако об истинных причинах вызова главы российской дипмиссии в Польше пока остается неизвестно.
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