Спасатели извлекли 60 тел из под завалов ТЦ "Зимняя вишня"
Из под завалов ТЦ "Зимняя вишня" спасатели извлекли 60 тел погибших. Еще осталось найти четыре. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, в результате возгорания погибли 64 человека, среди которых как минимум восемь детей. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, сейчас в больницах остаются 12 пострадавших, у большинства из них симптомы отравления угарным газом, однако их состояние постепенно улучшается.
При этом, как передает информагентство, ранее кабмин заявил, что планирует выделить семьям погибших и пострадавшим 76 миллионов рублей – по одному миллиону рублей выдадут в качестве пособия членам семей погибших, и от 200-от тысяч до 400-от тысяч рублей, гражданам получившим в результате инцидента вред своему здоровью.