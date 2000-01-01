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Фото из сайта Следственного комитета РФ 26.03 21:09   MIGnews.com

СК опроверг заявления о сотнях жертв при пожаре в Кемерово

Следственный комитет России опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемеровском ТЦ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК.

"Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", - указано в сообщении.

Представители Следственного комитета также добавили, что с первых минут расследования уголовного дела сотрудники регулярно предоставляют актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания, подчеркнув, что предоставленные комитетом данные подтверждаются родственниками погибших.

Напомним, пятеро человек, которые ранее числились пропавшими без вести после инцидента в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", были найдены живыми.
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