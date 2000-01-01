Пожар в Кемерово: полиция препятствует опознанию тел жертв
Полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло пообещал изучить случаи, когда перед опознанием тела погибшего при пожаре в ТЦ Кемерова, с родителей жертвы требуют подписку о неразглашении. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя президента, у него пока нет информации о подобных случаях, однако он пообещал связаться по этому поводу со Следственным комитетом.
Ранее "Говорит Москва" со ссылкой на источник в МСЧ сообщала, что с кемеровчан требуют подписку о неразглашении, перед тем как преступить к процедуре опознания тел своих родственников. Однако, как утверждают собеседники радиостанции, эта процедура носит протокольный характер.
При этом многие горожане утверждают, что сотрудники правоохранительных органов изымают камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ.
Согласно с последними данными МЧС, официальное количество погибших в результате возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" составляет 64 человека, из них опознаны только 23.
Ранее сообщалось, что охранник сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, отключил сигнализацию, после того как сработала противопожарная система.