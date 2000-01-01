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Фото из Twitter: @petrdim 26.03 20:33   MIGnews.com

Пожар в Кемерово: полиция препятствует опознанию тел жертв

Полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло пообещал изучить случаи, когда перед опознанием тела погибшего при пожаре в ТЦ Кемерова, с родителей жертвы требуют подписку о неразглашении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя президента, у него пока нет информации о подобных случаях, однако он пообещал связаться по этому поводу со Следственным комитетом.

Ранее "Говорит Москва" со ссылкой на источник в МСЧ сообщала, что с кемеровчан требуют подписку о неразглашении, перед тем как преступить к процедуре опознания тел своих родственников. Однако, как утверждают собеседники радиостанции, эта процедура носит протокольный характер.

При этом многие горожане утверждают, что сотрудники правоохранительных органов изымают камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ.
Согласно с последними данными МЧС, официальное количество погибших в результате возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" составляет 64 человека, из них опознаны только 23.

Ранее сообщалось, что охранник сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, отключил сигнализацию, после того как сработала противопожарная система.
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