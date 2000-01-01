26.03 19:50 MIGnews.com

Франция: по делу об убийстве еврейки арестованы 2 человека

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два человека были арестованы парижской полицией по делу о зверском убийстве пожилой еврейки. Об этом сообщают источники в полиции.Речь идет о 85-летней Мирель Каноль, которая пережила Холокост. Женщина была убита в своем собственном доме. Сотрудники полиции обнаружили ее обгорелое тело, после того как неизвестные подожгли ее квартиру.Отмечается, что Каноль были нанесены 11 ударов ножом, после чего преступники подожгли квартиру.Уточняется, что причиной пожара стал поджог дома в 5-ти местах одновременно.По словам внучки погибшей, убийство совершил мусульманин.Отмечается, что полиция задержала соседа убитой еврейки. До убийства Каноль жаловалась полиции на соседей, которые угрожали ей.