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Жителей Самарии не будут судить за защиту детей от линча 26.03 18:03   MIGnews.com

Жителей Самарии не будут судить за защиту детей от линча

Центральная окружная прокуратура закрыла следствие против 2-х жителей Самарии, застреливших жителя деревни Кусра, который участвовал в попытку линча 25 еврейских детей. Об этом сообщают израильские СМИ в понедельник, 26 марта.

Таким образом, двое взрослых, которые сопровождали группу детей в походе в честь бар-мицвы, не будут преследоваться судом.

Суд признал, что огонь был открыт в целях самообороны в ответ на нападении арабов вблизи деревни Кусра в прошлом году.

В результате был убит Махмуд Одех, который вместе с другими арабами пытался линчевать детей.

В прокуратуре отметили, что дело было закрыто по причине отсутствия доказательств и обстоятельств по этому делу.

Напомним, 30 ноября 2017 года арабы атаковали группу израильских подростков в районе деревни Кусра.
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