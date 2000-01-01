Жителей Самарии не будут судить за защиту детей от линча
Центральная окружная прокуратура закрыла следствие против 2-х жителей Самарии, застреливших жителя деревни Кусра, который участвовал в попытку линча 25 еврейских детей. Об этом сообщают израильские СМИ в понедельник, 26 марта.
Таким образом, двое взрослых, которые сопровождали группу детей в походе в честь бар-мицвы, не будут преследоваться судом.
Суд признал, что огонь был открыт в целях самообороны в ответ на нападении арабов вблизи деревни Кусра в прошлом году.
В результате был убит Махмуд Одех, который вместе с другими арабами пытался линчевать детей.
В прокуратуре отметили, что дело было закрыто по причине отсутствия доказательств и обстоятельств по этому делу.
Напомним, 30 ноября 2017 года арабы атаковали группу израильских подростков в районе деревни Кусра.