26.03 17:41 MIGnews.com

Француз повесился в изоляторе аэропорта Бен-Гурион

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Гражданин Франции совершил самоубийство в изоляторе международного аэропорта Тель-Авива "Бен-Гурион". Об этом сообщают израильские СМИ в понедельник, 26 марта.Отмечается, что француз повесился в камере "изолятора временного содержания" вблизи аэропорта.Инцидент произошел после того, как гражданину Франции было отказано во въезде в Израиль, после того как он прибыл в тель-авивский аэропорт.Француз был задержан полицией два дня назад.Отмечается, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, после чего он скончался.Подробности инцидента выясняются.