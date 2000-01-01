26.03 17:41 MIGnews.com
Француз повесился в изоляторе аэропорта Бен-Гурион
Гражданин Франции совершил самоубийство в изоляторе международного аэропорта Тель-Авива "Бен-Гурион". Об этом сообщают израильские СМИ в понедельник, 26 марта.
Отмечается, что француз повесился в камере "изолятора временного содержания" вблизи аэропорта.
Инцидент произошел после того, как гражданину Франции было отказано во въезде в Израиль, после того как он прибыл в тель-авивский аэропорт.
Француз был задержан полицией два дня назад.
Отмечается, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, после чего он скончался.
Подробности инцидента выясняются.
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