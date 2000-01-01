27.03 05:24 MIGnews.com

Ракета Space Х пробила большую дыру в атмосфере Земли

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Из-за запуска спутника дистанционного зондирования Земли Formosat-5, в ионосфере планеты образовалась дыра в диаметре 900 километров. Об этом говорится в результатах исследования американских и тайваньских ученых, опубликованных в Space Weather, сообщает ArsTechnica.По их словам, огромная дыра стала результатом запуска ракеты Falcon 9 с прикреплённым к нему спутником, которая на высоте более 300 километров летела практически вертикально, тем самым вызвав гигантские ударные круговые волны.Как отмечают эксперты, брешь земной ионосферы привела к двухчасовым сбоям навигационной системы над западными территориями США и прилегающим к ним районам Тихого океана общей площадью 1,8 миллиона квадратных километров, что сравнимо с локальным возмущением магнитного поля.Космический аппарат был запущен в космос 24 августа 2017 года.