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Фото из Twitter: @stecha_ova 26.03 15:53   MIGnews.com

В СК сообщили шокирующие подробности пожара в Кемерово

Один из охранников сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, отключил систему оповещения, после того как сработал сигнал о пожаре. Сейчас следователи решают вопрос о его задержании. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства, передает РИА Новости.

Юристы отмечают, что за содеянное виновнику грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово. В результате возгорания по последним данным погибли 64 человека и до 60-и, включая 41-го ребенка, считаются без вести пропавшими.

Следователи считают, что пожар начался связи с "серьезными нарушениями", допущенными при работе ТЦ и вводе его в эксплуатацию.

По делу о пожаре правоохранительные органы арестовали четырех человек, среди которых руководитель ЧОП, которая обслуживала торговый центр.

Как пишет информационное агентство, кемеровский пожар стал один из четырех крупнейших возгораний в России за последние сто лет.

Ранее сообщалось, что
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