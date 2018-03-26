В СК сообщили шокирующие подробности пожара в Кемерово
Один из охранников сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, отключил систему оповещения, после того как сработал сигнал о пожаре. Сейчас следователи решают вопрос о его задержании. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства, передает РИА Новости.
Юристы отмечают, что за содеянное виновнику грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности.
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово. В результате возгорания по последним данным погибли 64 человека и до 60-и, включая 41-го ребенка, считаются без вести пропавшими.
Следователи считают, что пожар начался связи с "серьезными нарушениями", допущенными при работе ТЦ и вводе его в эксплуатацию.
По делу о пожаре правоохранительные органы арестовали четырех человек, среди которых руководитель ЧОП, которая обслуживала торговый центр.
Как пишет информационное агентство, кемеровский пожар стал один из четырех крупнейших возгораний в России за последние сто лет.