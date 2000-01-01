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El Al: мы стали жертвой дискриминации | Фото:26.03 14:57   MIGnews.com

El Al: мы стали жертвой дискриминации

Сегодня стало известно то, что из Индии в Израиль и обратно самолетами Air India теперь можно будет долететь за меньшее время, однако такой сценарий категорически не радует авиакомпанию El Al.

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает The Times of Israel.

Согласно информации издания, в руководстве израильской авиакомпании предоставление властями Саудовской Аравии права на использование воздушного пространства этой страны только самолетами Air India, считают проявлением дискриминации.

Представители El Al также подчеркивают, что правительство Израиля должно действовать, чтобы исключить предоставление несправедливого преимущества иностранной авиакомпании, а не национальному авиаперевозчику.

По словам вице-президента El Al Майкла Стассбургера, правительство Израиля должно обеспечить честность конкуренции, а это возможно только в том случае, если определенный маршрут будет доступен всем авиакомпаниям, а не одной из них.
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