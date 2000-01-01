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Илон Маск удалил из Facebook профили компаний Tesla и SpaceX | Фото:27.03 00:37   MIGnews.com

Илон Маск удалил из Facebook профили компаний Tesla и SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск на фоне скандала с утечкой персональных данных удалил с Facebook официальные страницы своих компаний Tesla и SpaceX.

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает Reuters.

Таким образом, бизнесмен решил выразить свое недовольство тем, насколько безалаберно администрация этой сети относится к защите личных данных своих пользователей.

По данным издания, глава SpaceX и Tesla удалил обе страницы после того, как к нему обратился подписчик в соцсети Twitter.

"Что такое Facebook?", — спросил Маск в посте в соцсети. На что один из подписчиков предложил ему удалить страницу SpaceX.

В ответ на это бизнесмен ответил, что даже не знал о существовании страниц SpaceX и Tesla, пообещав их деактивировать.

Спустя некоторое время обе страницы, у которых на тот момент было более 2 млн подписчиков, были удалены, уточняет агентство.

Однако, издание отмечает, что Маск пока что не стал удалять страницы своих предприятий из принадлежащей Facebook сети Instagram.

Напомним, что корпорация Facebook и ее руководители оказались в центре очередного скандала, когда СМИ опубликовали материал о том, что компания Cambridge Analytica незаконно завладела персональными данными пятидесяти миллионов пользователей крупнейшей социальной сети, чтобы использовать эту информацию в политических целях.
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