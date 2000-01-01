Илон Маск удалил из Facebook профили компаний Tesla и SpaceX

Таким образом, бизнесмен решил выразить свое недовольство тем, насколько безалаберно администрация этой сети относится к защите личных данных своих пользователей.
По данным издания, глава SpaceX и Tesla удалил обе страницы после того, как к нему обратился подписчик в соцсети Twitter.
"Что такое Facebook?", — спросил Маск в посте в соцсети. На что один из подписчиков предложил ему удалить страницу SpaceX.
В ответ на это бизнесмен ответил, что даже не знал о существовании страниц SpaceX и Tesla, пообещав их деактивировать.
Спустя некоторое время обе страницы, у которых на тот момент было более 2 млн подписчиков, были удалены, уточняет агентство.
Однако, издание отмечает, что Маск пока что не стал удалять страницы своих предприятий из принадлежащей Facebook сети Instagram.
Напомним, что корпорация Facebook и ее руководители оказались в центре очередного скандала, когда СМИ опубликовали материал о том, что компания Cambridge Analytica незаконно завладела персональными данными пятидесяти миллионов пользователей крупнейшей социальной сети, чтобы использовать эту информацию в политических целях.