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В Москве скончался Сергей Маврди – `отец` пирамиды МММ 26.03 14:02   MIGnews.com

В Москве скончался Мавроди – "отец" пирамиды МММ

В понедельник, 26 марта, ряд СМИ сообщил, что в Москве умер "отец" финпирамиды МММ Сергей Мавроди.

Так, в ночь на 26 марта 62-летнего бизнесмена госпитализировали в 67-ю городскую больницу с автобусной остановки на улице Поликарпова. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Увы, врачи не смогли спасти его, пишет Рамблер.

В 1992 году Сергей Мавроди создал компанию МММ, она молниеносно приобрела популярность и стала крупнейшей финпирамидой в истории РФ. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, затем поток клиентов перестал расти, начались невыплаты.

Сообщается, число пострадавших от МММ достигло 10-15 млн человек.

В 1994 году Мавроди стал депутатом российского парламента, отказался от привилегий: зарплаты и машины, он не скрывал, что стал депутатом только ради неприкосновенности. Через два года, перед выборами президента в 1996 году, его лишили мандата

В 2007-м Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

В 2016 году он объявил о создании криптовалюты — Mavro.
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