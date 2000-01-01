В понедельник, 26 марта, ряд СМИ сообщил, что в Москве умер "отец" финпирамиды МММ Сергей Мавроди.
Так, в ночь на 26 марта 62-летнего бизнесмена госпитализировали в 67-ю городскую больницу с автобусной остановки на улице Поликарпова. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Увы, врачи не смогли спасти его, пишет Рамблер.
В 1992 году Сергей Мавроди создал компанию МММ, она молниеносно приобрела популярность и стала крупнейшей финпирамидой в истории РФ. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, затем поток клиентов перестал расти, начались невыплаты.
Сообщается, число пострадавших от МММ достигло 10-15 млн человек.
В 1994 году Мавроди стал депутатом российского парламента, отказался от привилегий: зарплаты и машины, он не скрывал, что стал депутатом только ради неприкосновенности. Через два года, перед выборами президента в 1996 году, его лишили мандата
В 2007-м Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.
В 2016 году он объявил о создании криптовалюты — Mavro.