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Джереми Корбина обвинили в `потакательстве антисемитам` | Фото:26.03 12:51   MIGnews.com

Джереми Корбина обвинили в "потакательстве антисемитам"

Еврейские организации The Board of Deputies of British Jews и Jewish Leadership Council обвини лидера оппозиции Джереми Корбина в "потакательстве антисемитам".

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает The Guardian, передает The Times of Israel.

По данным издания, представители еврейских общин опубликовали открытое письмо, в котором заявляют, что Корбин "не в состоянии серьезно противостоять антисемитизму, потому что настолько идеологически зациклен на крайне левом мировоззрении, что инстинктивно враждебно относится к мейнстримным еврейским общинам".

"Снова и снова Джереми Корбин потакает антисемитам. В лучшем случае причиной этого поведения является характерная для ультралевых одержимая ненависть к сионизму, сионистам и Израилю. В худшем случае это говорит о пристрастии к теории заговоров, в которых еврейские общины всегда представлены враждебным телом, классовым врагом", - подчеркивают авторы письма.

Издание отмечает, что лидеры еврейских организаций призвали членов еврейских общин выйти в понедельник, 26 марта, на демонстрацию протеста у здания парламента.
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