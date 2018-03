26.03 12:51 MIGnews.com

Джереми Корбина обвинили в "потакательстве антисемитам"

Еврейские организации The Board of Deputies of British Jews и Jewish Leadership Council обвини лидера оппозиции Джереми Корбина в "потакательстве антисемитам".Об этом в понедельник, 26 марта сообщает The Guardian , передает The Times of Israel По данным издания, представители еврейских общин опубликовали открытое письмо, в котором заявляют, что Корбин "не в состоянии серьезно противостоять антисемитизму, потому что настолько идеологически зациклен на крайне левом мировоззрении, что инстинктивно враждебно относится к мейнстримным еврейским общинам"."Снова и снова Джереми Корбин потакает антисемитам. В лучшем случае причиной этого поведения является характерная для ультралевых одержимая ненависть к сионизму, сионистам и Израилю. В худшем случае это говорит о пристрастии к теории заговоров, в которых еврейские общины всегда представлены враждебным телом, классовым врагом", - подчеркивают авторы письма.Издание отмечает, что лидеры еврейских организаций призвали членов еврейских общин выйти в понедельник, 26 марта, на демонстрацию протеста у здания парламента.