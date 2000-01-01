По данным издания, раввин Йосеф в своей речи сравнил обезьян с гражданами с темным цветом кожи – неграми.
Он рассуждал о "благословении цветущих деревьев" ("брахат иланот") - молитвенная формула, произносимая один раз в год в месяца "нисан". Тема данного благословения – благодарность богу за красоту и многообразие созданного им мира.
Рассуждая о "брахат иланот", раввин привел в пример "благословение людей", которое произносится верующими, когда они видят необычного человека или животное.
"Увидел на улице негра, скажи о нем благословение людей. Какого такого негра? … И да, не надо благословлять каждого негра. Для этой цели надо выбрать негра, у которого белые мама и папа… И, если ты знаешь, их сын уродился обезьяной, тогда … такие вот дела", - уточнил раввин Йосеф в лучших традициях своего знаменитого отца.
Издание отмечает, что расистские высказывания раввина Йосефа вызвали международный скандал, их осудили еврейские религиозные и светские организации США.
По информации Ynet, главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис также подверг жесткой критике шокирующие заявления раввина Йосефа.
"Главный сефардский раввин Израиля пользуется отвратительной и абсолютно неприемлемой терминологией!", - заявил Мирвис.
Объединение еврейских религиозных организаций Великобритании заявило, что высказывания раввина "являются крайней формой расизма и ксенофоби".