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Главный раввин Израиля рассказал `о неграх и обезьянах` | Фото:26.03 13:09   MIGnews.com

Главный раввин Израиля рассказал "о неграх и обезьянах"

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф (сын бывшего лидера ШАС раввина Овадии) разразился серией расистских заявлений во время проведения еженедельного урока Торы.

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает Ynet.

По данным издания, раввин Йосеф в своей речи сравнил обезьян с гражданами с темным цветом кожи – неграми.

Он рассуждал о "благословении цветущих деревьев" ("брахат иланот") - молитвенная формула, произносимая один раз в год в месяца "нисан". Тема данного благословения – благодарность богу за красоту и многообразие созданного им мира.

Рассуждая о "брахат иланот", раввин привел в пример "благословение людей", которое произносится верующими, когда они видят необычного человека или животное.

"Увидел на улице негра, скажи о нем благословение людей. Какого такого негра? … И да, не надо благословлять каждого негра. Для этой цели надо выбрать негра, у которого белые мама и папа… И, если ты знаешь, их сын уродился обезьяной, тогда … такие вот дела", - уточнил раввин Йосеф в лучших традициях своего знаменитого отца.

Издание отмечает, что расистские высказывания раввина Йосефа вызвали международный скандал, их осудили еврейские религиозные и светские организации США.

По информации Ynet, главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис также подверг жесткой критике шокирующие заявления раввина Йосефа.

"Главный сефардский раввин Израиля пользуется отвратительной и абсолютно неприемлемой терминологией!", - заявил Мирвис.

Объединение еврейских религиозных организаций Великобритании заявило, что высказывания раввина "являются крайней формой расизма и ксенофоби".
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