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Спасатели нашли пять человек, считавшихся пропавшими в ТЦ 26.03 11:52   MIGnews.com

Спасатели нашли пять человек, считавшихся пропавшими в ТЦ

Пятеро человек, которые ранее числились пропавшими без вести после инцидента в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", были найдены живыми и здоровыми. Пол официальной информации, они во время трагедии находились в другом месте.

В сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД говорится, что спасатели и правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, которые внесены в базу как пропавшие. Так, трое несовершеннолетних, девушка и парень не находились на месте трагедии.

Напомним Mignews сообщал, пожар в торговом центре начался в воскресенье, 25 марта. На данный момент известно о 50 погибших, 45 пострадавших и 64 пропавших без вести (в том числе 41 ребенок).

По предварительной версии, очаг возгорания находился в батутной комнате. Видимо, у кого-то из ребят была зажигалка - из-за нее загорелся находившийся в комнате поролон, после чего огонь быстро распространился на все здание. В распоряжение следователей уже поступили видеозаписи с камер наблюдения ТЦ.
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