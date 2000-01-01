Спасатели нашли пять человек, считавшихся пропавшими в ТЦ

В сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД говорится, что спасатели и правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, которые внесены в базу как пропавшие. Так, трое несовершеннолетних, девушка и парень не находились на месте трагедии.
По предварительной версии, очаг возгорания находился в батутной комнате. Видимо, у кого-то из ребят была зажигалка - из-за нее загорелся находившийся в комнате поролон, после чего огонь быстро распространился на все здание. В распоряжение следователей уже поступили видеозаписи с камер наблюдения ТЦ.