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26.03 09:57   MIGnews.com

Перестрелка во французском Лилле: трое ранены

Французская полиция разыскивает мужчину, который открыл огонь на улице снаружи станции метро "Порт д'Аррас" в городе Лилль на севере страны. По словам свидетелей происшествия, после перестрелки неизвестный скрылся с места происшествия, пишет Sky News.




В результате этого пострадали трое, включая 14-летнего подростка, который был ранен в ногу, и мужчину, раненного в область шеи. Всех потерпевших госпитализировали, и, как отмечается, их жизни вне опасности.

Правоохранители еще не выяснили мотив нападавшего, однако террористическая составляющая пока что не рассматривается. Местные СМИ сообщили, что вероятной причиной для перестрелки могут быть бандитские разборки.

Напомним, что после терактов, организованных боевиками группировки ISIS, на всей территории Франции был введен высочайший уровень террористической угрозы, который сохраняется и до сих пор.
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