26.03 10:07 MIGnews.com

Сотни людей протестовали против закрытия иерусалимского паба

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Несколько сотен жителей иерусалимского квартала Кирьят-Ювель вышли на демонстрацию протеста против закрытия паба “Ха-Мифлецет”.Демонстранты утверждают, что мэрия и Нир Баркат отказались от ранее достигнутых соглашений и нарушили собственное обещание не закрывать паб.Жители квартала утверждают, что Баркат намерен пойти на второй срок в качестве мэра и закрытие паба в смешанном районе поможет ему приобрести популярность среди харедим.