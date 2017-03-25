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Драка противников и сторонников Трампа в Калифорнии. Видео 26.03 09:11   MIGnews.com

Драка противников и сторонников Трампа в Калифорнии. Видео

Днем в субботу, 25 марта, на пропрезидентской демонстрации, которая проходила на юге американской Калифорнии, произошло столкновение сторонников политики Дональда Трампа с попытавшимися сорвать мероприятие его противниками.

В результате завязавшейся потасовки двое пострадали, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на парковую полицию штата.

Инцидент произошел на пляже Болса-Чика в городе Хантингтон-Бич и начался он с того, что к демонстрантам подошли несколько десятков оппонентов президента и мужчина в маске распылил содержимое перцового баллончика в лицо организатору акции Make America Great Again Дженнифер Стерлинг.

Видеозапись драки была опубликована в интернете.



Разогнать толпу удалось лишь полицейским, арестовавшим шестерых из "лагеря" противников Трампа.

Представитель парковой полиции Кевин Пирсел говорит, что по подсчетам правоохранительных органов мероприятие посетили порядка двух тысяч сторонников Дональда Трампа. Сам президент поблагодарил всех присутствовавших.




"Спасибо всем участникам сегодняшних митингов за Трампа. Невероятная поддержка! Вместе мы сделаем Америку великой вновь!" – написал он на своей странице в Twitter.
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