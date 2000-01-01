26.03 07:04 MIGnews.com

Кровавая ночь: убийства в Нацерете и Тель-Авиве

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В районе эль-Амир, Нацерет, минувшей ночью были застрелены 33-летний Ахмад Газала и 36-летний Шади Хаваджа.Полиция начала расследование и сообщает, что двойное убийство является следствием криминальных разборок. На публикацию деталей расследования наложен судебный запрет.15-летний подросток в результате того же инцидента тяжело ранен и в бессознательном состоянии доставлен в госпиталь.Также минувшей ночью в Тель-Авиве было обнаружено тело бездомного мужчины. Мужчина жил на парковке близ парка Левински. На теле мужчины обнаружены ножевые ранения.