26.03 23:07 MIGnews.com

По делу о теракте в Лондоне задержан еще один подозреваемый

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Правоохранительные органы задержали в Бирмингеме еще одного подозреваемого в подготовке теракта в Лондоне, говорится в заявлении британской полиции. Им оказался тридцатилетний мужчина, остальные подробности ведомство не раскрывает."30-летний мужчина был задержан в воскресенье, 26 марта, в Бирмингеме по подозрению в подготовке теракта", — говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый находится под стражей.Напомним, что 22 марта 52-летний Халид Масуд находясь за рулем машины, протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту. В результате атаки погибли 5 человек, включая террориста и сотрудника полиции.Десятки человек получили ранения.Злоумышленник был ликвидирован на месте происшествия.