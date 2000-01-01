В Сирии частично обрушилась крупнейшая плотина

Плотина "Табка" на реке Евфрат, являющаяся крупнейшей в Сирии, получила частичные разрушения в результате боевых столкновений между отрядами вооруженной коалиции "Демократические силы Сирии" и террористической группировки "Исламское Государства"(ISIS) под Раккой.
Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen:
"Частично разрушена часть плотины из-за боев в ее окрестностях".
Источники телеканала заявили, что из-за выведения из строя пункта управления также остановила свою работу местная электростанция.
Из-за продолжающихся боев технические специалисты пока не могут попасть к объекту.