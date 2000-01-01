У канадца отобрали номерной знак из-за фамилии

Фамилию гражданина Канады сочли "оскорбительной" и в результате этого лишили его именного номера для автомобиля.
Об этом рассказал лично виновник происшествия Лорне Грабхера на своей странице в Facebook.
Мужчине пришло письмо от сотрудников департамента регистрации автотранспорта в Новой Шотландии. Сообщение уведомляло, что будет произведен отзыв принадлежащего ему именного номера авто. Чиновники пояснили, что надпись на знаке могут истолковать как "социально недопустимый лозунг".
А случилось это потому, что фамилия Grabher может быть ошибочно принята за два слова – "Grab her", что в переводе означает "Хватай ее". Как указывается в сообщении CBC News, департамент получил несколько жалоб на номерной знак Грабхера от граждан, которые сочли надпись, как призыв к насилию над женщинами.
"Надпись на данном знаке – это фамилия. Табличка поменяла трех собственников в нашей семье и ни разу никаких проблем не возникало, но теперь после всего одной жалобы у меня отнимают именной знак", — написал в соцсети возмущенный канадец.
Он уверен, что людей могут ввести в заблуждение слова нынешнего президента США Дональда Трампа, прозвучавшие в скандальном видео, снятом 11 лет назад. На записи будущий лидер рассказывает о приставаниях к женщинам, а также употребляет слова "grab her".
При этом мужчина подчеркивает, что ни он сам, ни его регистрационный знак никаких противоправных действий совершать не намерен.