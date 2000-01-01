27.03 01:38 MIGnews.com

У канадца отобрали номерной знак из-за фамилии

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Фамилию гражданина Канады сочли "оскорбительной" и в результате этого лишили его именного номера для автомобиля.Об этом рассказал лично виновник происшествия Лорне Грабхера на своей странице в Facebook.Мужчине пришло письмо от сотрудников департамента регистрации автотранспорта в Новой Шотландии. Сообщение уведомляло, что будет произведен отзыв принадлежащего ему именного номера авто. Чиновники пояснили, что надпись на знаке могут истолковать как "социально недопустимый лозунг".А случилось это потому, что фамилия Grabher может быть ошибочно принята за два слова – "Grab her", что в переводе означает "Хватай ее". Как указывается в сообщении CBC News, департамент получил несколько жалоб на номерной знак Грабхера от граждан, которые сочли надпись, как призыв к насилию над женщинами."Надпись на данном знаке – это фамилия. Табличка поменяла трех собственников в нашей семье и ни разу никаких проблем не возникало, но теперь после всего одной жалобы у меня отнимают именной знак", — написал в соцсети возмущенный канадец.Он уверен, что людей могут ввести в заблуждение слова нынешнего президента США Дональда Трампа, прозвучавшие в скандальном видео, снятом 11 лет назад. На записи будущий лидер рассказывает о приставаниях к женщинам, а также употребляет слова "grab her".При этом мужчина подчеркивает, что ни он сам, ни его регистрационный знак никаких противоправных действий совершать не намерен.