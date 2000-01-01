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YouTube 26.03 19:56   MIGnews.com

В Бангладеш прогремели взрывы. Есть жертвы

В результате взрывов в Бангладеш погибли 6 человек и 50 получили ранения. Заместитель главы полиции города сообщил, что среди погибших два сотрудника правоохранительных органов. Он добавил, что среди раненых есть как местные, так и стражи порядка.

Отмечается, что несколько человек находятся в критическом состоянии.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское Государство", известная как ISIS.

Сообщается, что полиция больше суток назад обнаружила группу террористов в городе. Экстремисты забаррикадировались в жилом пятиэтажном здании, где в тот момент находились около 70 местных жителей.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что предлагали террористам сдаться, но они отказались. При поддержке бронетранспортеров бойцы спецназа начали штурм.

Однако власти Бангладеш отрицают, что в стране есть боевики ISIS. Власти обвиняют в нападении местную исламистскую группировку "Джамаат-ул- Муджахеддин Бангладеш".
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