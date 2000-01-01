27.03 00:16 MIGnews.com

Полиция изъяла 17 кг кокаина спрятанного в резиновых бананах

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Испанская полиция изъяла 17 килограммов кокаина, спрятанного в резиновых бананах. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы.Отмечается, что кокаин был спрятан в поддельных резиновых бананах, упакованных в коробки с настоящими фруктами. В общей сложности полиция изъяла 57 муляжей с кокаином.В ходе спецоперации в Валенсии и Малаге были задержаны 2 испанцев. Также полиция взяла под стражу еще одного подозреваемого, который является выходцем из Италии.По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, переданное в суд в Малаге.