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Полиция изъяла 17 кг кокаина спрятанного в резиновых бананах | Фото: Thinkstock27.03 00:16   MIGnews.com

Полиция изъяла 17 кг кокаина спрятанного в резиновых бананах

Испанская полиция изъяла 17 килограммов кокаина, спрятанного в резиновых бананах. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что кокаин был спрятан в поддельных резиновых бананах, упакованных в коробки с настоящими фруктами. В общей сложности полиция изъяла 57 муляжей с кокаином.

В ходе спецоперации в Валенсии и Малаге были задержаны 2 испанцев. Также полиция взяла под стражу еще одного подозреваемого, который является выходцем из Италии.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, переданное в суд в Малаге.
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