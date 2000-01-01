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YouTube 26.03 22:11   MIGnews.com

Президента Йемена приговорили к смертной казни

Контролируемый хуситами суд в Сане приговорил президента Йемена Абд Раббу Мансуру Хади к смертной казни. Кроме лидера страны к казни приговорили и шесть высокопоставленных чиновников.

Среди них оказались посол Йемена в США Ахмед Авада Бин Мубарака и экс-министр иностранных дел Рияд Ясин.

Как сообщает агентство Reuters, осужденных приговорили к высшей мере наказания за "подстрекательство и пособничество государству-агрессору Саудовской Аравии и его союзникам".

В свою очередь, посол Йемена в США написал на своей странице в Facebook, что гордится тем, что его имя попало в число осужденных.

На протяжении двух лет продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными войсками. Правительство поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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