26.03 22:11 MIGnews.com

Президента Йемена приговорили к смертной казни

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Контролируемый хуситами суд в Сане приговорил президента Йемена Абд Раббу Мансуру Хади к смертной казни. Кроме лидера страны к казни приговорили и шесть высокопоставленных чиновников.Среди них оказались посол Йемена в США Ахмед Авада Бин Мубарака и экс-министр иностранных дел Рияд Ясин.Как сообщает агентство Reuters, осужденных приговорили к высшей мере наказания за "подстрекательство и пособничество государству-агрессору Саудовской Аравии и его союзникам".В свою очередь, посол Йемена в США написал на своей странице в Facebook, что гордится тем, что его имя попало в число осужденных.На протяжении двух лет продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными войсками. Правительство поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.