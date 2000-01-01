26.03 17:51 MIGnews.com

Израильский музыкант приговорен к пожизненному заключению

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Суд Тель-Авива приговорил израильского музыканта Илана Бен-Ами к пожизненному тюремному заключению за убийство бывшей жены. В августе 2014 года гитарист убил свою бывшую жену Дафну бар-Цион.Бен-Ами несколько раз ударил женщину по голове молотком, что привело к летальному исходу.Суд также обязал подсудимого выплатить 258 000 шекелей семье убитой в качестве компенсации.В день убийства Бен Ами попросил Дафну прийти в его квартиру. Он предложил ей уехать вместе в Цфат, и там восстановить их брак. Однако экс-супруга отказалась."Бен-Ами взял в руки молоток весом в один килограмм. Он подошел к покойной, которая стояла лицом к входной двери, и ударил ее дважды, пока она не упала.Когда погибшая оказалась на полу, обвиняемый накрыл ее голову одеждой и продолжал бить ее по голове молотком энное количество раз", - говорится в юридических документах.