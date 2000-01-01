Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Египет приговорил 56 человек за крушение судна с беженцами | Фото: Thinkstock26.03 15:55   MIGnews.com

Египет приговорил 56 человек за крушение судна с беженцами

В Египте суд приговорил 56 человек к тюремному заключению по делу о крушении судна с беженцами, которое затонуло в прошлом году и в результате чего тогда погибли более 200 человек.

Приговоры были вынесены в воскресенье, 26 марта. Согласно судебным источникам, подсудимые были приговорены к тюремному заключению сроком не менее 7 лет, при этом некоторые получили от 13 до 14 лет тюрьмы.

Однако один ответчик, женщина была оправдана.

Трагедия произошла 21 сентября 2016 года у берегов Средиземного моря в районе египетского города Рашид. На борту корабля по разным данным находилось от 300 до 600 человек.

Спасателям удалось спасти лишь 169 человек. Жертвами крушения стали 202 мигранта. Это были выходцы из Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта. Все они стремились нелегально перебраться в Европу.

Согласно следствию, обвиняемые занимались нелегальной отправкой людей, подвергая их опасности. Подсудимые за деньги занимались перевозкой мигрантов, скрывая их от властей. Мало того, затонувшее судно было не зарегистрировано, а также на борту не было необходимого спасательного оборудования.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:37
Компенсация за групповое изнасилование: 3,7 миллиона шекелей
15:13
Марин Ле Пен готова закрыть мечети для безопасности Франции
14:51
Посол ПА назвал дату встречи Абу Мазена с Путиным
14:00
За поддержку сионизма: Иран ввел санкции против США
13:55
Депутат Кнессета родила ребенка от гея
13:24
"Две пули в грудь": момент ликвидации Халида Масуда  
13:20
Хуситы вынесли президенту Йемена смертный приговор
12:54
Розенштейн отказался давать показания против Аберджиля
12:46
Объявлена дата концерта Бритни Спирс в Израиле
11:55
В иерусалимской микве обнаружен труп мужчины
11:39
Эйлат: 70-летнего учителя обвиняют в изнасиловании 14-летней
11:33
Убийцы Фукаха прибыли морем
11:12
"Война в Йемене - результат сопротивления сионистам"
10:38
Опрос: Партия, выступающая за выход из ЕС, лидирует в Швеции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus