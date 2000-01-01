26.03 15:55 MIGnews.com

Египет приговорил 56 человек за крушение судна с беженцами

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В Египте суд приговорил 56 человек к тюремному заключению по делу о крушении судна с беженцами, которое затонуло в прошлом году и в результате чего тогда погибли более 200 человек.Приговоры были вынесены в воскресенье, 26 марта. Согласно судебным источникам, подсудимые были приговорены к тюремному заключению сроком не менее 7 лет, при этом некоторые получили от 13 до 14 лет тюрьмы.Однако один ответчик, женщина была оправдана.Трагедия произошла 21 сентября 2016 года у берегов Средиземного моря в районе египетского города Рашид. На борту корабля по разным данным находилось от 300 до 600 человек.Спасателям удалось спасти лишь 169 человек. Жертвами крушения стали 202 мигранта. Это были выходцы из Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта. Все они стремились нелегально перебраться в Европу.Согласно следствию, обвиняемые занимались нелегальной отправкой людей, подвергая их опасности. Подсудимые за деньги занимались перевозкой мигрантов, скрывая их от властей. Мало того, затонувшее судно было не зарегистрировано, а также на борту не было необходимого спасательного оборудования.