26.03 15:37 MIGnews.com

Компенсация за групповое изнасилование: 3,7 миллиона шекелей

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Окружной суд Тель-Авива постановил, что подростки из центральной части Израиля, совершившие групповое изнасилование 12-летней девочки, записавшие это на смартфоны и распространявшие видео в социальных сетях заплатят жертве огромную компенсацию.Насильники и их родители должны выплатить компенсацию в размере 3 миллионов шекелей, и еще 700 тысяч шекелей судебных издержек.Жертва представила требование о выплате компенсации через своего адвоката Рони Алони Садовник.Садовник заявила: “Мальчики получили слишком легкие приговоры, сроки которых скоро истекут”. Окружной суд Тель-Авива постановил, что к выплате компенсации приговариваются все 12 подростков, замешанных в деле, независимо от степени их вины.