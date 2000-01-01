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Компенсация за групповое изнасилование: 3,7 миллиона шекелей | Фото: Thinkstock26.03 15:37   MIGnews.com

Компенсация за групповое изнасилование: 3,7 миллиона шекелей

Окружной суд Тель-Авива постановил, что подростки из центральной части Израиля, совершившие групповое изнасилование 12-летней девочки, записавшие это на смартфоны и распространявшие видео в социальных сетях заплатят жертве огромную компенсацию.

Насильники и их родители должны выплатить компенсацию в размере 3 миллионов шекелей, и еще 700 тысяч шекелей судебных издержек.

Жертва представила требование о выплате компенсации через своего адвоката Рони Алони Садовник.

Садовник заявила: “Мальчики получили слишком легкие приговоры, сроки которых скоро истекут”. Окружной суд Тель-Авива постановил, что к выплате компенсации приговариваются все 12 подростков, замешанных в деле, независимо от степени их вины.
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