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`Две пули в грудь`: момент ликвидации Халида Масуда 26.03 13:24   MIGnews.com

"Две пули в грудь": момент ликвидации Халида Масуда

Британский боксер-любитель Фрэзер Кларки снял на телефон момент, в который полицейский застрелил исламского террориста Халида Масуда, атаковавшего на Вестминстерском мосту и у здания парламента.



В клипе видно, как падает только что смертельно раненный полицейский Кейт Палмер и еще два безоружных полицейских убегают.

В этот момент охранник министра обороны Британии Майкла Фаллона спокойно идет навстречу разбушевавшемуся маньяку, достает пистолет и всаживает ему две пули в грудь.

Фрэзер говорит: “Посреди всего этого хаоса и безумия был один человек,сохранявший спокойствие - вооруженный офицер полиции. Он был очень спокоен, профессиональным. Он шел сквозь обезумевшую толпу к атаковавшему. Террорист бежал на него, держа нож двумя руками. Офицер достал пистолет и всадил парню две пули в грудь”.
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