26.03 12:54 MIGnews.com
Розенштейн отказался давать показания против Аберджиля
Утром 26 марта “крестный отец” израильской мафии Зевик Розенштейн был доставлен под усиленной охраной в здание окружного суда Тель-Авива.
Ожидалось, что Розенштейн даст показания против братьев Аберджиль, которые, по версии полиции, пытались взорвать Розенштейна в пункте обмена валюты на улице Йехуда Ха-Леви в Тель-Авиве в 2003 году.
В результате попытки криминальной ликвидации были убиты трое случайных прохожих, сам Розенштейн не пострадал.
Розенштейн заявил в суде: “Я ничего не помню, мне нечего добавить к моим показаниям”.
Далее было зачитано заявление Розенштейна, в котором сообщается : “У меня нет конфликтов, я знаком с семьей Аберджиль, я могу назвать это дружеским знакомством”.
Прокурор Ниссим Марум, зачитывавший заявление, прокомментировал: “С такими друзьями и враги не нужны”.
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