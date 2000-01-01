26.03 11:55 MIGnews.com

В иерусалимской микве обнаружен труп мужчины

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Как сообщает израильская пресса, утром в субботу в микве столичного района Мекор-Барух было найдено тело пожилого мужчины. Обнаруживший его сразу же вызвал "скорую помощь".Прибывшие на место израильские спасатели ни дыхания, ни сердцебиения у пострадавшего не обнаружили, после чего объявили о его смерти."Маген Давид Адом вызывали меня на место происшествия около 4 часов утра, чтобы помочь мужчине без сердцебиения и признаков дыхания в микве. Когда я приехал, мужчина был все еще в воде. После проверки я осторожно достал его при помощи гражданина. К сожалению, мы с парамедиками МДА не смогли ничем ему помочь и были вынуждены признать его мертвым", - цитирует "Аруц Шева" волонтера службы спасения "Хацала" Моше Коэна.