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В иерусалимской микве обнаружен труп мужчины | Фото: Thinkstock26.03 11:55   MIGnews.com

В иерусалимской микве обнаружен труп мужчины

Как сообщает израильская пресса, утром в субботу в микве столичного района Мекор-Барух было найдено тело пожилого мужчины. Обнаруживший его сразу же вызвал "скорую помощь".

Прибывшие на место израильские спасатели ни дыхания, ни сердцебиения у пострадавшего не обнаружили, после чего объявили о его смерти.

"Маген Давид Адом вызывали меня на место происшествия около 4 часов утра, чтобы помочь мужчине без сердцебиения и признаков дыхания в микве. Когда я приехал, мужчина был все еще в воде. После проверки я осторожно достал его при помощи гражданина. К сожалению, мы с парамедиками МДА не смогли ничем ему помочь и были вынуждены признать его мертвым", - цитирует "Аруц Шева" волонтера службы спасения "Хацала" Моше Коэна.
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