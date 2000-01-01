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В ФРГ 2 новых случая заражения коронавирусом 26.02 15:21   MIGnews.com

В Германии 2 новых случая заражения коронавирусом

В Германии зафиксировали два новых случая нового коронавируса впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.

По данным немецких властей, 47-летний мужчина в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия находится в критическом состоянии после заражения вирусом.

У его жены также зафиксированы симптомы коронавируса, но официально заражение пока не подтверждено. Их обоих доставили в больницу в Дюссельдорфе и поместили в карантин, пишет DW.

Второй случай зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где заболел 25-летний мужчина. Известно, что недавно он ездил в Милан.


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