26.02 10:00 MIGnews.com
Умер бывший мэр Сдерота
В среду, 26 февраля, стало известно, что в 67 лет скончался бывший мэр Сдерота Эли Мояль.
Об этом сообщает 13 канал.
Ранее в этом месяце Мояль попал в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии после сердечного приступа. По данным телеканала, похороны состоятся 26 февраля в 16:00 на городском кладбище.
Эли Мояль был мэром Сдерота с 1998 по 2008 год. На выборах в 20-й Кнессет его исключили из партии "Ликуд" после встречи с председателем "Сионистского лагеря" Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни.
В 2007 году он объявил о своей отставке в знак протеста против неудавшегося урегулирования напряженности в сфере безопасности на границе с сектором Газа.
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