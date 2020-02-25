26.02 10:00 MIGnews.com

Умер бывший мэр Сдерота

ראש עיריית שדרות לשעבר אלי מויאל הלך לעולמו בגיל 67 • @bokeralmog עם הידיעה המלאה >> https://t.co/a2Ouze1tDl pic.twitter.com/XZ32lcMN2I — חדשות 13 (@newsisrael13) February 25, 2020

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В среду, 26 февраля, стало известно, что в 67 лет скончался бывший мэр Сдерота Эли Мояль.Об этом сообщает 13 канал.Ранее в этом месяце Мояль попал в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии после сердечного приступа. По данным телеканала, похороны состоятся 26 февраля в 16:00 на городском кладбище.Эли Мояль был мэром Сдерота с 1998 по 2008 год. На выборах в 20-й Кнессет его исключили из партии "Ликуд" после встречи с председателем "Сионистского лагеря" Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни.В 2007 году он объявил о своей отставке в знак протеста против неудавшегося урегулирования напряженности в сфере безопасности на границе с сектором Газа.