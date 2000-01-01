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В Швейцарии зафиксирован первый случай коронавируса 26.02 10:35   MIGnews.com

В Швейцарии зафиксирован первый случай коронавируса

Швейцария сообщила о первом случае коронавируса в кантоне Тичино на юге страны, граничащем с Италией.

Федеральное управление здравоохранения сообщило, что мужчина в возрасте около 70 лет заразился неподалеку от Милана во время мероприятия 15 февраля. Первые симптомы появились у него через два дня.

С тех пор пенсионер находился со своей семьей. Сейчас он находится в изоляции в клинике в Лугано, кантон Тичино, и, по информации врачей, чувствует себя хорошо, пишут Swiss Info.

Те, кто был в контакте с ним, будут проверены и помещены в карантин для контроля их состояния в течение следующих 14 дней.

На данный момент в Швейцарии было проверено около 300 возможных случаев Covid-19, но до вчерашнего дня подтвержденных случаев не было.


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