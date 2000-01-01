26.02 21:05 MIGnews.com

Рейс из Италии: израильтянка испугала пассажиров

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Израильская пассажирка вызвала тревогу у попутчиков во время рейса из итальянского города Милан в Израиль. Другим пассажирам пришлось сообщить экипажу, что женщина чувствует себя плохо, пишет JP.Экипаж самолета попросил всех, кто чувствует себя плохо, предупредить их, однако женщина не сделала этого. Но другие пассажиры увидели, что женщина чувствует себя не хорошо и сообщили экипажу. Некоторые даже отсели от неё.Врачи осмотрели женщину в ее доме в Израиле после приземления.В связи со вспышкой коронавируса в Италии, пассажиры побоялись, что эта женщина могла заразиться.Матан Хайон, один из пассажиров, поговорил с 12-м каналом и сказал, что "люди беспокоятся о своем здоровье, и это нормально". Сейчас он находится на карантине, как и все, кто посещал Италию за последние 14 дней.