26.02 22:13 MIGnews.com

Эпидемия коронавируса началась в Германии

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в среду, 26 февраля, что в Германии началась эпидемия коронавируса после появления новых случаев, которые уже нельзя отследить до первоисточника в Китае.Он призвал министерства здравоохранения в федеральных землях Германии, а также больницы и работодателей пересмотреть свое планирование объявления о пандемии."Инфекционные цепочки уже частично не отслеживаются, и это новость", - сказал он на пресс-конференции. "Большое количество людей контактировало с пациентами, и это большое изменение по сравнению 16 людьми, у которых инфекция могла быть прослежена до происхождения в Китае."