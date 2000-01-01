Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Эпидемия коронавируса началась в Германии | Фото:26.02 22:13   MIGnews.com

Эпидемия коронавируса началась в Германии

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в среду, 26 февраля, что в Германии началась эпидемия коронавируса после появления новых случаев, которые уже нельзя отследить до первоисточника в Китае.

Он призвал министерства здравоохранения в федеральных землях Германии, а также больницы и работодателей пересмотреть свое планирование объявления о пандемии.

"Инфекционные цепочки уже частично не отслеживаются, и это новость", - сказал он на пресс-конференции. "Большое количество людей контактировало с пациентами, и это большое изменение по сравнению 16 людьми, у которых инфекция могла быть прослежена до происхождения в Китае."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:32
Нетаниягу: Ганц не сможет быть лидером
21:05
Рейс из Италии: израильтянка испугала пассажиров
20:50
Минздрав вводит карантин для прибывших из Италии
20:07
Смертельное ДТП в Рамле: погиб семилетний ребенок
20:03
Бен-Гвир: дела против Нетаниягу "сфабрикованы"
19:42
Либерман: мы сформируем правительство без Нетаниягу
19:15
Китай больше не лидер по числу новых случаев коронавируса
18:44
Украина: пьяный мужчина избил журналиста в синагоге
18:30
Опрос: в Европе и дальше боятся сионистского заговора
18:16
Машина въехала в прохожих в Рамле: есть пострадавшие
18:05
Вандалы повредили 13 автомобилей в деревне Ясуф
17:55
В Израиле появится посольство Армении
17:42
Коронавирус в Бразилии: первый случай в Латинской Америке
17:30
Второй случай коронавируса в Ливане
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus