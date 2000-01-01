26.02 20:50 MIGnews.com
Минздрав вводит карантин для прибывших из Италии
Министерство здравоохранения Израиля потребует от граждан, которые возвращаются из Италии находится на карантине в течение двух недель.
Правило будет распространяться на всех, кто побывал в Италии 14 дней назад и позже, пишет Haaretz.
Ранее сообщалось
, что министерство здравоохранения Израиля призвало израильтян в среду, 26 февраля, не летать за границу из-за вспышки коронавируса.
Минздрав призвал граждан "пересмотреть необходимость полетов за границу в целом, помимо обязательной изоляции по возвращении из конкретных стран".
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