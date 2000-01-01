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Минздрав вводит карантин для прибывших из Италии | Фото:26.02 20:50   MIGnews.com

Минздрав вводит карантин для прибывших из Италии

Министерство здравоохранения Израиля потребует от граждан, которые возвращаются из Италии находится на карантине в течение двух недель.

Правило будет распространяться на всех, кто побывал в Италии 14 дней назад и позже, пишет Haaretz.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля призвало израильтян в среду, 26 февраля, не летать за границу из-за вспышки коронавируса.

Минздрав призвал граждан "пересмотреть необходимость полетов за границу в целом, помимо обязательной изоляции по возвращении из конкретных стран".


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