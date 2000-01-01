26.02 20:40 MIGnews.com

Минздрав не рекомендует израильтянам летать за границу

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Министерство здравоохранения Израиля призвало израильтян в среду, 26 февраля, не летать за границу из-за вспышки коронавируса, сообщает Haaretz. Минздрав призвал граждан "пересмотреть необходимость полетов за границу в целом, помимо обязательной изоляции по возвращении из конкретных стран"."Оценка ситуации показывает высокую вероятность того, что эта болезнь распространилась в других регионах Европы и многих других местах в мире", - отметили в министерстве, добавив, что "поездки на конференции и другие международные собрания, включая поездки на религиозные мероприятия, где встречаются люди из многих стран, также должны быть пересмотрены.Кроме того, следует избегать проведения международных конференций в Израиле, сообщают в министерстве."На фоне глобальной вспышки коронавируса, которым заражены более 80 000 человек во всем мире, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил правительству открыть возможность объявления национальной ситуации.Всех израильтян, возвращающихся из Гонконга, Макао, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи и Японии, просят оставаться в изоляции дома и отчитываться перед министерством.Второй случай коронавируса был диагностирован в Израиле, после возвращения граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин у побережья Японии. Также, сотни израильтян были помещены в карантин после контакта с корейской туристической группой, в которой были люди с коронавирусом.