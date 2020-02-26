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Смертельное ДТП в Рамле: погиб семилетний ребенок | Фото:26.02 20:07   MIGnews.com

Смертельное ДТП в Рамле: погиб семилетний ребенок

В Рамле машина сбила шесть человек возле городского рынка. В результате столкновения, скончалась семилетняя девочка, сообщает в среду, 26 февраля, JP. В результате инцидента пострадали еще четыре человека. 30-летняя мать девочки получила умеренные ранения.

Трое других мужчин, двое 60-летних и один 23-летний парень, получили легкие ранения и были доставлены в больницу Тель-ха-Шомер. Также, пострадала молодая женщина, получившая серьезные ранения. Её направили в медицинский центр Ицхака Шамира.

По словам свидетелей, машина сбила нескольких человек и врезалась в столб. Инцидент в настоящее время рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. Водитель - житель Рамле, потерял контроль над автомобилем. Мужчина был легко ранен и доставлен на допрос в полицию.




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