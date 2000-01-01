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`Евровидение-2020` могут отменить из-за коронавируса | Фото:27.02 06:46   MIGnews.com

"Евровидение-2020" могут отменить из-за коронавируса

Конкурс песни "Евровидение-2020" могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте AD. В этому году мероприятие пройдет в Роттердаме, Голландия.

Нидерландский вирусолог Аб Остерхау однака отметил, что Евровидение 2020 года под угрозой срыва из-за коронавируса. Тем не менее, по его словам, проблему эпидемии могут взять под контроль до начала конкурса.

В противном случае, конкурс вполне возможно отменят, либо могут ограничить количество посетителей шоу, или провести его при пустых залах. Организаторы Евровидения заявили, что следят за ситуацией и будут действовать соответствующе.


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