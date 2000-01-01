27.02 06:46 MIGnews.com

"Евровидение-2020" могут отменить из-за коронавируса

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Конкурс песни "Евровидение-2020" могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте AD. В этому году мероприятие пройдет в Роттердаме, Голландия.Нидерландский вирусолог Аб Остерхау однака отметил, что Евровидение 2020 года под угрозой срыва из-за коронавируса. Тем не менее, по его словам, проблему эпидемии могут взять под контроль до начала конкурса.В противном случае, конкурс вполне возможно отменят, либо могут ограничить количество посетителей шоу, или провести его при пустых залах. Организаторы Евровидения заявили, что следят за ситуацией и будут действовать соответствующе.